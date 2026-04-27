Almanya Başbakanı Merz ABD'nin İran 'politikasını' topa tuttu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği Proje Günü kapsamında öğrencilerle bir araya geldiği programda, küresel güç dengelerini sarsacak açıklamalarda bulundu. ABD’nin İran coğrafyasındaki çatışmaları sonlandırma kapasitesini sorgulayan Merz, Berlin-Washington hattındaki geleneksel söylemin dışına çıkarak; ABD’nin mevcut pozisyonunun "acziyet" içinde olduğunu vurguladı.

İRAN SANILDIĞINDAN DAHA GÜÇLÜ

ABD’nin İran’daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine dair beklentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Başbakan Merz, sahadaki güç dengelerine dikkat çekti. Merz, "ABD’nin bu savaşı kısa sürede bitirebileceğine inanmıyorum; çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler. Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN VE IRAK HATIRLATMASI

Küresel müdahalelerin en büyük sorununun "çıkış stratejisi" eksikliği olduğunu hatırlatan Alman lider, ABD’nin geçmişteki başarısızlıklarına atıfta bulundu. Çatışmalara girmek kadar güvenli bir şekilde çıkmanın da hayati bir planlama gerektirdiğini savunan Merz, "Bu tür çatışmaların sorunu her zaman şudur: Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda tekrar çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan’da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak’ta da gördük." diyerek Washington’un tarihsel hatalarını hatırlattı.

İRAN MÜZAKEREDE ÇOK YETENEKLİ

Amerikalıların İran’daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini savunan Merz, bu durumun çatışmayı sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını belirtti. İran’ın diplomatik manevra kabiliyetine ve müzakere yeteneğine vurgu yapan Başbakan Merz, ABD’nin içine düştüğü durumu şu sert sözlerle özetledi:

"İranlılar çok iyi müzakereciler ya da müzakere etmemekte çok yetenekli olduklarını söyleyebiliriz. Gelinen noktada bütün bir ulus (ABD), İran liderliği tarafından aşağılanıyor."