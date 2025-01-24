Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Türkiye açıklaması
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Scholz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AB ile Türkiye arasındaki diyaloğun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu süreç gerçekleşti ve sürdürülebilir olması için kararlılıkla desteklemeye devam edeceğim."

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