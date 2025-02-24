Almanya'da Amerikancılar yenildi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise büyük bir hezimet yaşadı. Başbakan Olaf Scholz’un partisi, Ukrayna politikası nedeniyle seçmenden ağır bir tepki gördü ve yüzde 10 oy kaybederek yüzde 16’da kaldı.

Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, seçimlerin Atlantikçi siyaset ile ulusal milliyetçi siyaset arasında geçtiğini belirterek, AfD’nin ikinci parti olarak parlamentoya girmesinin Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Türkiye, kültürel olarak Avrupa Birliği’nin bir parçası olmasa da stratejik ve ekonomik olarak önemli bir ortak. AfD’nin seçim programında Türkiye ile stratejik anlaşmalar sağlanması gerektiği vurgulanıyor.”

Sahra Wagenknecht’in liderliğindeki Ulusal Sol Partisi (BSW), yüzde 4,9 oy alarak barajı kıl payı geçemedi. Parti yönetimi seçim sonuçlarına hukuki yollardan itiraz etmeye hazırlanıyor.

Seçim sonuçlarının ardından Hristiyan Birlik Partileri’nin Başbakan adayı Friedrich Merz, önceliklerinin Avrupa’yı güçlendirmek ve ABD’den bağımsız hareket etmek olduğunu açıkladı.

Merz, ayrıca AfD ile koalisyon yapmayacaklarını belirterek net bir duruş sergiledi.

Seçim sonuçlarına göre 19 Türk kökenli aday, Federal Meclis’e milletvekili olarak girmeye hak kazandı.