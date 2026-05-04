Ankara-Kuveyt hattında diplomatik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey kabul

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı değerlendirilen görüşme, Ankara’daki yoğun diplomasi trafiğinin önemli bir parçası oldu.

GÖRÜŞMEDE ÜST DÜZEY HEYET HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Türkiye kanadından dış politika ve güvenlik stratejilerinde kilit rol oynayan isimler de yer aldı. Görüşmeye katılan heyette şu isimler bulundu:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

İletişim Başkanı Burhanettin Duran,

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğinin yanı sıra Orta Doğu’daki güncel gelişmelerin gündeme geldiği tahmin ediliyor. Görüşmenin ardından taraflardan gelecek resmi açıklamalar, bölgesel stratejik ortaklığın geleceği açısından yakından takip ediliyor.