Ankara'da Pakistan rüzgarı: Marka-e-Haq'ın Birinci Yılında "Egemenlik" mesajı!

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Marka-e-Haq’ın birinci yıldönümünü; Milletvekili Burhan Kayatürk, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Jeostratejik Öngörü Enstitüsü Başkanı Dr. Güray Alpar, Emekli Büyükelçi Numan Hazar, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, düşünce kuruluşları, akademi, medya ve Pakistan toplumu temsilcilerinin katıldığı saygın bir törenle andı.

BÜYÜKELÇİ JUNAİD: "MEŞRU MÜDAFAA VE İTİDAL BİR ARADA"

Törende konuşan Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, Marka-e-Haq sırasında Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile Pakistan halkının gösterdiği cesaret ve profesyonelliğe övgüde bulundu. Pakistan’ın, Bunyan-un-Marsoos Operasyonu aracılığıyla meşru müdafaa hakkını itidal ve kararlılıkla kullanırken, uluslararası hukuka, barışa ve sorumlu davranış ilkesine bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Pakistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tamamen hazır olmakla birlikte, sürekli olarak diyalog ve gerilimin azaltılmasını savunduğunu vurguladı. Büyükelçi ayrıca, gerginlik döneminde gösterdikleri kararlı destek ve tarafsız habercilik nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına, ayrıca Türk medyasına teşekkür etti.

TÜRKİYE'DEN SARSILMAZ DESTEK MESAJI

Türk Milletvekili Sayın Burhan Kayatürk, Türkiye’nin Pakistan’a olan sarsılmaz desteğini yineleyerek, güçlü savunma kabiliyetlerinin çatışmayı caydırıcı bir unsur olduğunu ve saldırganlığı önleyerek barışın korunmasına katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmeye yönelik yapıcı diplomatik çabalarını, özellikle bölgesel gerilimler sırasında yaptığı itidal ve diyalog çağrılarını takdir etti.

Jeostratejik Öngörü Enstitüsü Başkanı Dr. Güray Alpar, özellikle Cemmu ve Keşmir meselesi başta olmak üzere bölgesel anlaşmazlıkların çözümünde barışın, diyaloğun ve uluslararası hukuka bağlılığın önemine dikkat çekti. Pakistan’ın bölgesel barış için yürüttüğü diplomatik girişimleri takdir etti ve su gibi hayati kaynakların asla bir silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Eski Büyükelçi Numan Hazar ise barışın korunmasının, uluslararası hukuka bağlılık ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasını gerektirdiğini ifade etti. Devletlerin egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini savunmaya her zaman hazır olmaları gerektiğini, ancak kalıcı barışın yalnızca diyalog ve diplomasi yoluyla sağlanabileceğini belirtti.

Etkinlik, Pakistan’ın barışı, istikrarı ve sürekli refahı için yapılan dualarla sona erdi.