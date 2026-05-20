Ankara'dan işgalci İsrail'in Sumud aktivistlerine saldırısına sert tepki

İşgalci İsrail rejiminin uluslararası sulardaki yeni bir barbarlığına Ankara'dan en sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, haydut İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği son saldırganlığa karşı yazılı bir açıklama yayımladı. Siyonist rejimin bir bakanı tarafından, alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik uygulanan sözlü ve fiziki şiddet Ankara tarafından en ağır şekilde lanetlendi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz."

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN BARBAR ZİHNİYETİ ALENEN GÖSTERİLDİ"

Açıklamada, Gazze'deki soykırımın baş aktörleri arasında yer alan söz konusu İsrailli bakanın nefret dolu eylemleriyle, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen gösterdiği vurgulandı.

ALIKONULAN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN KRİTİK GİRİŞİM

İşgalci güç tarafından hukuksuzca rehin tutulan aktivistler ve Türk vatandaşları için Türkiye'nin diplomatik kanalları sonuna kadar zorladığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, sürecin kararlılıkla takip edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup, en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

