Ankara'dan savaşı durdurmak için yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki askeri tırmanışı sonlandırmak ve diplomatik çözüm kanallarını aktive etmek amacıyla uluslararası mevkidaşlarıyla kapsamlı bir telefon diplomasisi yürüttü.

Toygu Ökçün
Ankara'dan savaşı durdurmak için yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, bölgesel istikrarın tesisi için gün boyu kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşme trafiğinde öne çıkan isimler ve taraflar şu şekilde:

İran: Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yapılan görüşmede, sahadaki askeri dengeler ve tırmanma riskinin azaltılması ele alındı.

Mısır: Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile gerçekleştirilen temasta, insani durum ve bölgesel ateşkes imkanları değerlendirildi.

Avrupa Birliği: Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile krizin küresel etkileri ve diplomasi koridorları üzerine istişarelerde bulunuldu.

ABD: Amerikalı yetkililerle yapılan ayrı görüşmelerde, Washington hattındaki son değerlendirmeler ve operasyonel sürecin sonlandırılmasına dair atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde müzakere edildi.

SAHADAKİ DURUM VE ÇÖZÜM PERSPEKTİFİ

Bakan Fidan’ın yürüttüğü bu yoğun trafikle sahadaki askeri hareketliliğin durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için aktif bir dış politika izleniyor.

Söz konusu temaslarda tarafların, mevcut krizin derinleşmesini engellemek adına koordineli bir hareket planı üzerinde durduğu kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

