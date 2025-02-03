Avrupa Birliği Liderleri Brüksel’de Savunma Zirvesinde bir araya geldi

Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer de katıldı. Rutte, zirveye katıldığı sırada gazetecilere verdiği demeçte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına ayıracakları bütçenin 2025’te yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Rutte, “Yeni oran, yüzde 2’den çok daha yüksek olacak” dedi.

Zirvede, Avrupa’nın savunmasını güçlendirmek ve özellikle Rusya’ya karşı alınacak önlemler tartışıldı. Ayrıca, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler de gündeme geldi. Trump yönetiminin Avrupa Birliği’ne uygulamayı planladığı gümrük vergisi de zirvede ele alınan önemli konular arasında yer aldı. Birliğe üye ülkeler, Trump’ın Danimarka'ya Grönland üzerinden yaptığı tehditleri de değerlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, önceki gün Alman basınına verdiği mülakatta ise “Size çok açık söylüyorum: Savaşa hazırlanmalıyız” ifadelerini kullanarak, savunma stratejilerinin önemine dikkat çekti.