Avrupa Birliği Liderleri Brüksel’de Savunma Zirvesinde bir araya geldi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel’deki gayri resmî zirvede bir araya gelerek Avrupa’nın savunma politikalarını ve bölgesel güvenlik meselelerini masaya yatırdı. Bu zirve, Avrupa Birliği tarihinde savunma konusunda yapılan ilk toplantı olma özelliği taşıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Avrupa Birliği Liderleri Brüksel’de Savunma Zirvesinde bir araya geldi
Yayınlanma:

Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer de katıldı. Rutte, zirveye katıldığı sırada gazetecilere verdiği demeçte, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına ayıracakları bütçenin 2025’te yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Rutte, “Yeni oran, yüzde 2’den çok daha yüksek olacak” dedi.

Zirvede, Avrupa’nın savunmasını güçlendirmek ve özellikle Rusya’ya karşı alınacak önlemler tartışıldı. Ayrıca, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler de gündeme geldi. Trump yönetiminin Avrupa Birliği’ne uygulamayı planladığı gümrük vergisi de zirvede ele alınan önemli konular arasında yer aldı. Birliğe üye ülkeler, Trump’ın Danimarka'ya Grönland üzerinden yaptığı tehditleri de değerlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, önceki gün Alman basınına verdiği mülakatta ise “Size çok açık söylüyorum: Savaşa hazırlanmalıyız” ifadelerini kullanarak, savunma stratejilerinin önemine dikkat çekti.

KDHC, Rubio'nun 'Haydut devlet' ifadesine sert yanıt verdiKDHC, Rubio'nun 'Haydut devlet' ifadesine sert yanıt verdiDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

avrupa birliği zirve
Günün Manşetleri
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni aşama
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Savunma Sanayisi Ocak ayında ihracatta rekor kırdı
Çiftlik Bank davasında karar
PKK'lı teröristler Silopi'de teslim oldu
Dolar tarihi zirveyi gördü
Bakanlar Kurulu’nda kritik gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu Yunan uzmanlar açıkladı: Fay dirildi, endişe verici!yu
Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Her gün 2 yumurta yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?
Dolar tarihi zirveyi gördü Dolar tarihi zirveyi gördü
Altında hızlı düşüş! Altında hızlı düşüş!
İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları İşte 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları