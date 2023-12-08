Avrupa Birliği Yolunda Mavi Vatan'dan Taviz! İhsan Sefa Erdoğan'ın Yunanistan Ziyaretini Değerlendirdi

AK Parti Hükümeti, Mavi Vatan politikasını rafa kaldırdı. Yunanistan'la başlatılan 'ikinci bahar' süreci, beraberinde çok sayıda tavizi getirdi. Türkiye’nin ne Ege'de bir uçağı uçuyor ne de Akdeniz'e gemisi çıkıyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerini görmezden gelen Ak Parti Hükümeti, Ege ve Doğu Akdeniz’de bölgesel iş birliği mesajları veriyor. Ancak Yunanistan’dan ne Ege ne de Doğu Akdeniz’e bir geri adım var; bardağın dolu tarafı ile boş tarafı bir denge oluşturmuyor. Erdoğan'ın Atina'yı ziyaret ederek Yunanistan ile açtığı yeni sayfa, arka planda Türkiye'nin içine çekildiği tehlikeli bir 'Avrupa Birliği' tuzağının parçası…

Avrupa Birliği, Türkiye'yi yeniden kapısına bağlamak için vize kolaylığı gibi havuçlar uzatırken, Türkiye'den beklentilerini de saklamıyor. Türkiye'den Ege'deki uçuşlarını askıda tutması, Doğu Akdeniz'de sismik/sondaj faaliyetlerden uzak durması, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm noktasında somut adımlardan kaçınması ve İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylaması isteniyor. Türkiye ile Yunanistan arasında esen “iyi komşuluk” rüzgarları, sadece diyalogla sınırlı kalmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları Batı’nın beklentilerinin, Hükümette karşılık bulduğunu gösteriyor. Ege Denizi üzerinde uçuşlar, uzun süredir durdu. Bu da Ege’deki kara suları ile hava sahasını 12 mile genişletmeyi planlayan Yunanistan'ı, daha da cesaretlendiriyor.

Türkiye, Ege'deki gayriaskeri statüde bulunan adalarda yaşanan Yunan ihlallerini birer Navtex yayınlayarak dünyaya duyuruyordu. Ancak son dönemde bu uyarılar da sonlandı. Doğu Akdeniz’de ise, Türkiye, kendisine dayatılan Seville Haritası'nın dışına çıkan son Navtex mesajını 2020 yılının Aralık ayında yayınladı. Bu tarihten itibaren Türk sondaj gemileri Antalya Körfezi'nin dışına çıkarılmadı. Sismik/sondaj gemileri, Türk kara sularının ötesine gönderilmedi. 3 yıllık süreçte yapılan tek bildirim, Eylül ayında, Türk kıtasahanlığı içinde çalışmalar yürüten Alman araştırması gemisi “Arctic” için oldu.

Ankara’nın dümeni Batı’ya kırması, en çok ABD’yi sevindirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın Atina temaslarının memnuniyetle karşılandığını duyurdu. "ABD, Yunanistan ve Türkiye'nin bölgede birlikte çalışması için her düzeyde ikili görüşmeleri desteklemektedir" denildi.