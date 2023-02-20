Azerbaycan–Rusya ortak toplantısında onur konuğu Doğu Perinçek

Azerbaycan Avrasya Uzman ve Analitik Merkezi ve Rusya Bakü Büyükelçiliği ortaklığında “Azerbaycan, Avrasya’daki Entegrasyon Girişimlerinin Buluştuğu Yerdir” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleniyor.



Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Girişimcilik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elşad Mamedov’un yönetiminde 21 Şubat Salı günü Bakü’de gerçekleşecek toplantının açılış konuşmalarını ise toplantının onur konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek ve Rusya Federasyonu Bakü Büyükelçisi Mihail Boçarnikov yapacak.



Avrasya ülkeleri arasında artan işbirliğinin geldiği aşamanın, bu işbirliğinin nasıl geliştirileceğinin ve Azerbaycan’ın bu işbirliğindeki yerinin tartışılacağı toplantıda Rusya Başbakan Yardımcılığı Temsilcisi Türkolog Fedor Chernitsyn ve Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Elşad Mirbeşiroğlu da konuşma yapacak.



Hilton Bakü Oteli’nde düzenlenecek toplantıya Rusya Federasyonu yetkililerinin ve Azerbaycan Milletvekillerinin yanı sıra Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Büyükelçilik temsilcileri ve Asya’nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda gazeteci, akademisyen, siyaset bilimci ve uzman katılacak.