Bakan Bolat’tan Suriye mesajı: Ekonomik ve sosyal entegrasyon için hazırız

İki gün süren temaslar kapsamında Bolat, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Ulaştırma Bakanı Süleyman Bedir, Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ve Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Suriye’nin yeniden inşası ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Ziyareti değerlendiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleşen temasların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Tüm bakanlıklarımız ve özel sektör kuruluşlarımızla birlikte, adeta iki devlet tek millet gibi, stratejik iş birliği, ekonomik ve sosyal tam entegrasyon noktasında her türlü koordinasyonu yapmaya hazırız. Yeni Suriye’nin istikrarı, bütünlüğü ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için ortak çalışmaya hazırız.”

Bolat, Suriye’de yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından Şam’a giden ilk resmi heyet olduklarının altını çizdi. Ekonomik ve ticari entegrasyon için altyapı çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

Ziyaretin ikinci gününde Şam Ticaret Odası üyeleriyle de bir araya gelen Bolat, altyapı, ticaret ve kurumsal kapasitenin artırılması konularında ortak projelere açık olduklarını vurguladı.

Bolat ayrıca, Şam’daki Emevi Camii’ni ziyaret ederek Selahaddin Eyyubi'nin türbesi ile ilk Türk hava şehitlerinin kabirlerinde dua etti.