Bakan Ersoy ile Maduro bir araya geldi

Nicolas Maduro’nun devlet başkanlığı yemin töreni için Karakas’a giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela lideri tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması için somut adımlar atıldı.

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Venezuela Lideri Nicolas Maduro, yemin ederek üçüncü başkanlık dönemine başladı.

Maduro’nun yemin töreninde 125 ülkeden delegasyon yer aldı.

Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy davetliler arasındaydı.

Bakan Ersoy, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldı.

Bakan Ersoy, Karakas ziyareti ile ilgili olarak “Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldık” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Maduro’nun yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğini kaydetti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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