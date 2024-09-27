Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta temaslarını sürdüren Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Ayrıca, iki ülkenin iş birliği alanları ele alınarak, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemenin önemine dikkat çekildi.

Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile de bir araya geldi. Bakan Veldkamp, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, hem Hollanda hem de Avrupa Birliği için önemli bir partner. Ticaret ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi sürdürmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.