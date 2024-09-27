Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor
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Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta temaslarını sürdüren Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Ayrıca, iki ülkenin iş birliği alanları ele alınarak, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemenin önemine dikkat çekildi.

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor - Resim : 1Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor - Resim : 2

Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile de bir araya geldi. Bakan Veldkamp, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, hem Hollanda hem de Avrupa Birliği için önemli bir partner. Ticaret ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi sürdürmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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