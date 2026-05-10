Bakan Fidan Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, taraflar arasındaki iletişimin ana gündem maddesini, İran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında yürütülen diplomatik temaslar oluşturdu. İki bakan, bölgedeki diplomatik hareketlilik kapsamında yürütülen görüşmelerdeki son aşamaya dair karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

MÜZAKERE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINDI

Gerçekleşen görüşme kapsamında, İran ve ABD arasında bir süredir devam eden barış müzakerelerindeki güncel durum detaylandırıldı. Bakan Fidan ve mevkidaşı Erakçi, müzakere sürecinin seyri ve gelinen son nokta hakkında görüş alışverişinde bulunarak sürece ilişkin son verileri değerlendirdi. Diplomatik trafik, bölgedeki barış arayışları açısından dikkatle takip ediliyor.