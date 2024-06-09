Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Fidan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha’da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.