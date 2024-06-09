Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Fidan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha’da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüşe geçtiİkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüşe geçtiEkonomi
# hamas # hakan fidan
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorlarına hazır olun: Türkiye yarın yüksek sıcaklıklara merhaba diyecek!
Sıcaklık rekorlarına hazır olun: Türkiye yarın yüksek sıcaklıklara merhaba diyecek!
Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var
Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var
Hallac-ı Mansur kimdir? Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Hallac-ı Mansur'u oku" dedi
Hallac-ı Mansur kimdir? Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Hallac-ı Mansur'u oku" dedi
Ankara'da metro seferi durduruldu
Ankara'da metro seferi durduruldu
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Öne Çıkanlar Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım'a büyük ilgi | ULUSAL HABER Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım'a büyük ilgi | ULUSAL HABER Ekonomist Latifoğlu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın "BRICS'e girmek istiyoruz" sözlerini değerlendirdi Ekonomist Latifoğlu, Dışişleri Bakanı Fidan'ın "BRICS'e girmek istiyoruz" sözlerini değerlendirdi