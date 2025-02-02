Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'da temaslarını sürdürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi
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 Fidan, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, özellikle ateşkesle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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