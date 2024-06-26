Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’deki savaşın bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekildi. Savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi gerektiğine değinildi. İnsani yardımının kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaşmasının önemi vurgulandı.



