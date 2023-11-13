Bakan Fidan Mısırlı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bu akşam telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakan, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldılar.
Görüşmede Riyad’da Cumartesi günü gerçekleştirilmiş olan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesi’nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakan, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldılar.
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