Bakan Fidan Mısırlı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü

Görüşmede Riyad’da Cumartesi günü gerçekleştirilmiş olan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesi’nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakan, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldılar.