Bakan Fidan, Şara ve Zelenskiy ile Şam'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Şam’da üst düzey temaslarda bulunuyor.

Toygu Ökçün
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Suriye’ye yönelik stratejik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Şam Uluslararası Havalimanı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan, ikili ve bölgesel meseleleri içeren yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASI

Ziyaret kapsamındaki temaslarda, Suriye’nin yeniden imar süreci için ikili düzeyde yürütülen projelerin mevcut durumu değerlendirilecek. Türkiye’nin Suriye’de kapasite inşası çabalarına yönelik sunduğu desteklerin ve bu alandaki çalışmaların gözden geçirilmesi planlanıyor.

ENTEGRASYON SÜRECİ VE GÜVENLİK DOSYASI

Görüşmelerin en kritik başlıklarından birini, 17 Ocak ve 29 Ocak mutabakatları oluşturuyor. Bu çerçevede, Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu sürecinde gelinen aşama ele alınacak. Ayrıca Suriye’nin ulusal güvenliğine yönelik güncel tehditler ve terörle mücadele stratejileri masaya yatırılacak.

BÖLGESEL SAVAŞIN ETKİLERİ VE LÜBNAN DENKLEMİ

Temaslarda, bölgede devam eden çatışmaların Suriye üzerindeki yansımaları detaylı bir şekilde analiz edilecek. Özellikle Lübnan’daki istikrarsızlığın Suriye’ye ve geniş havzaya etkileri, Ankara ve Şam hattındaki görüşmelerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ŞAM’DA ÜÇLÜ ZİRVE

Bakan Fidan, ikili temaslarının yanı sıra Suriye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü bir görüşme gerçekleştirecek. Doğu Avrupa ve Batı Asya’daki krizlerin kesişim noktasında yapılan bu görüşme, bölgesel istikrar arayışları açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Ziyaretin sonuçlarına ve alınan kararlara dair resmi bilgilendirmenin temaslar tamamlandıktan sonra yapılması bekleniyor.

