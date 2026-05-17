Bakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Erakçi telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre, iki bakan arasındaki temasın ana eksenini stratejik öneme sahip diplomatik süreçler oluşturdu.

MÜZAKERE SÜRECİNDE SON DURUM

Bakan Fidan ve mevkidaşı Erakçi'nin yaptığı görüşmede, ilgili müzakere sürecindeki son durum ve gelinen aşama kapsamlı bir şekilde ele alındı. Tarafların, bölgedeki dengeleri yakından ilgilendiren bu süreç üzerine teknik ve diplomatik görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, müzakere sürecindeki son durumu ele aldı." ifadesiyle temasın çerçevesi çizildi.