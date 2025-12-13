Bakan Fidan’dan açıklamalar: “En önemli gündem maddemiz Gazze”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TVNET’te katıldığı televizyon programında dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel gelişmelerden küresel güç dengelerine kadar birçok başlığa değinen Fidan, Türkiye’nin öncelikli gündeminin Gazze olduğunu vurguladı.

“EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ GAZZE.”

Gazze’de sağlanan ateşkesin kırılgan olduğuna dikkat çeken Fidan, “En önemli gündem maddemiz Gazze. Gazze’de anlaşma sağlandı ancak İsrail birçok kez ihlal etti” dedi. Ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Fidan, sürecin yeniden kitlesel katliamlara dönmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin dış politikada izlediği çizgiye de değinen Fidan, “Türkiye kendi güvenlik alanını koruyan ancak dostlarına güven veren bir politika izledi. ABD, eski politikalarını sorguluyor” ifadelerini kullandı. Avrupa ve ABD arasındaki ilişkilerin eski formunu kaybettiğine işaret eden Fidan, transatlantik ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini söyledi.

ÇİN - ABD REKABETİ

Küresel rekabete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Çin ile rekabetin ABD dış politikasında merkezde yer aldığını belirterek, “Çin’le rekabetin merkezde olması, Güney Asya Çin Denizi’ndeki ulaştırma koridorlarının hayati öneme sahip olması, ABD’nin Çin’e karşı NATO benzeri bir blok arayışı içinde olduğunu gösteriyor” dedi.

Suriye başlığına da değinen Fidan, son dönemde önemli adımlar atıldığını belirterek, “Suriye’de 18 Aralık 2024’ten bu yana birçok adım atıldı ancak bunlar yeterince görülmüyor. Sezar Yasası daha yeni kalktı” dedi.

Bakan Fidan, Türkiye’nin tüm bu gelişmeleri risk analizleri çerçevesinde yakından takip ettiğini belirterek, dış politikada temkinli ancak kararlı bir çizginin sürdürüleceğini kaydetti.