Bakan Fidan'dan G-20'ye IMEC tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Dünya Türk İş Konseyi'ne katıldı.



Fidan, G-20 Zirvesinde duyurulan Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nun güzergahında Türkiye'ye yer verilmediğini hatırlattı. “Türkiye'nin dahil olmadığı koridorlar sürdürülebilir olamaz” ifadelerini kullandı:

- Biz üç kıtanın buluştuğu bir noktada, işbirliğini teşvik eden her plana açık olduk. Ancak şu bilinmelidir ki bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı Enerji ve Ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir. Türk dünyasını Avrupa'ya bağlayan Hazar geçişli orta koridor ve Irak üzerinden geçecek kalkınma yolu, Türkiye'nin bağlantısallık açısından merkezi rolünü ortaya koymaktadır.

Bakan Fidan, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili de konuştu:

- Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesinde birkaç ay içerisinde uygulama safyasına geçemyi ümit ediyoruz.

Kalkınma Yolu projesinde ilk imzaların Ekim ayında atılması bekleniyor. Proje, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak.



Projenin, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgede etkili olması hedefleniyor.



