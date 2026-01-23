Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Ateşkesin uzatılması gündeme gelebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye’de süresi yarın dolacak dört günlük ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sürecin uzatılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Fidan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“DEAŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a tahliyesi söz konusu. Böyle bir sürecin olduğu dönemde belki ateşkesin bir müddet daha uzatılması gündeme gelebilir. Bugün Tom Barrack Suriye’deydi, dün de Erbil’deydi. Gün boyu haberleştik. Bugünkü görüşmeleri neticesinde de ortaya bir tablo çıktı. Bir görüşme trafiği var”

“MAZLUM’UN SÖZ SAHİBİ OLACAĞI BİR ŞEY YOK”

YPG içinde Mazlum Abdi’nin konumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mazlum Abdi’nin üzerinde iki tane insan vardır. Biri siyasi komiser, biri askeri komiser. Bu örgüt tarafından atanmıştır ve bu böyledir. Mazlum onlara, onlar Kandil’e, bu hikaye bu şekilde devam eder. Dolayısıyla Mazlum’un orada o kadar söz sahibi olacak bir şeyi yok.”

Fidan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“O mesaj taşıyıcı. Kendisine söyleneni iletmek zorundadır örgüte.”

Bakan Fidan’ın açıklamalarının ardından, Suriye’deki gelişmeler ve ateşkes sürecine ilişkin diplomatik temasların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Hakan Fidan’ın diğer açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- (YPG/SDG) Suriye Kürtlerini temsil eden aktör değiller, bu bir realite.

- (KCK’nın tutumu) İyi niyet gösterisinde bulunmak istiyorlarsa, başlasınlar. Suriyeli olmayan PKK mensuplarını Suriye’den çıkarmakla.

- Türkiye’de terör eyleminde bulunmayacağım diyerek “Terörsüz Türkiye’ye” erişmiyorsunuz; örgütün sınırın öbür tarafında onbinlerce silahlandırdığı insan dururken.

- (Türkiye’nin Gazze’deki istikrar gücünde yer alması) Cumhurbaşkanımızın iradesi, bu sorunların çözümü için yapılması gereken ne varsa, ne katkı verilmesi gerekiyorsa hepsini yapın, diplomatik, istihbari, askeri, insani yardım.

- (İran’daki gösteriler) Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıya yönelik büyük bir tepkisi var.

- Rejimin gitmesini istiyormuş gibi anlatmak ve anlamak da İran öznesinin çok gerçekçi bir analizi olmayabiliyor.

- Suriye’deki, Irak‘taki yaraları daha yeni yeni sararken başka bir büyük yaranın açılmasını açıkçası istemiyoruz.

- Bizim de var gücümüzle sorunların çözülmesine yönelik çalışmamız lazım. Dost acı söyler.

- Hala özellikle İsrail’in İran’a saldırı arayışının emareleri yok değil, o da var.

- Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas. Bir numaralı önceliğimiz, Gazzeli nüfusun Gazze’de kalması.

- (Kanada Başbakanın Davos’taki açıklaması) Kanada’nın bunu yeni söylüyor oluşu enteresan tabi.

- Hegemonun kendisini bir kurala bağlı hissetmediği bir noktaya doğru gidiyoruz.

- Kuzeyde, Akdeniz’de ve Kafkaslar‘da ve Orta Doğu‘da bunların hepsinde ayrı ayrı ekonomik, coğrafi, güvenliğe ve siyasi konulara dayalı ittifaklar inşa etmemiz gerekiyor.

- (Grönland tartışması) Günün sonunda bir kırılma var mı? Var. Bu kırılmaya eşlik eden, gümrük vergileri gibi, Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki Amerika’nın aldığı tutum gibi, başka yan etkiler de var mı? Var, Amerika’nın Avrupa güvenliğinden çekilmesi ile alakalı oluşturduğu durum var mı? Var."