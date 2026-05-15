Bakan Kurum Çin’den müjdeyle döndü: Dev ortaklık için düğmeye basıldı!

Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde gerçekleşen bu temaslar, iki dev ülke arasında milyarlarca dolarlık yeşil enerji ve kentsel dönüşüm ortaklığının kapısını araladı.

TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDA ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Bakan Kurum, Çinli mevkidaşları Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runçiu’nun yanı sıra dev finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretin en somut çıktılarından biri, COP31 sürecini de kapsayacak yeni bir kurumsal yapının ilanı oldu. Kurum, yeşil enerji, çevre ve akıllı şehirler alanında dünyaya örnek olan kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde, Türkiye ve Çin arasında ortak bir çalışma grubu kurulması kararının alındığını müjdeledi.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ TECRÜBESİ ÇİN’E ANLATILDI

İnşaat sektöründe küresel ölçekte söz sahibi olan iki ülkenin rakip değil, işbirliği ortağı olması gerektiğini belirten Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem sonrası hafızasını muhataplarına aktardı. 2023 depremlerinin ardından 455 bin konutun iki yıl gibi kısa bir sürede bitirilip vatandaşlara teslim edildiğini hatırlatan Kurum, "Asrın İnşa Seferberliği" ile edindiği tecrübeyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyi Çinli muhataplarına anlattıklarını ve bu alanda stratejik işbirliği yapma noktasında birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti. Ortaklık kapsamında "dirençli şehirler" başlığı altında hem deprem direncini artırmak hem de sürdürülebilir kentlerin inşası için örnek projeler gerçekleştirilecek.

DÜNYA KONUŞUYOR TÜRKİYE VE ÇİN İCRAAT YAPIYOR

İklim değişikliği ve emisyon hedefleri konusunda batılı ülkelerin söylemde kaldığını, Türkiye ve Çin’in ise icraatla öne çıktığını vurgulayan Kurum, çarpıcı bir veriyi paylaştı. Türkiye’nin 2053, Çin’in ise 2060 sıfır emisyon hedeflerine kilitlendiğini belirten Bakan, bugün bakıldığında iki ülkede de enerji ihtiyacının yüzde 60'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldiğini söyledi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken Türkiye ve Çin'in uygulamayla ve icraatla öne çıktığını ifade eden Kurum, Çin’in nükleer, rüzgar ve güneş enerjisi tecrübesini dünyayla paylaşmaya hazır olduğunu ekledi.

MİLYAR DOLARLIK YEŞİL FİNANSMAN ANTALYA’DA AÇIKLANACAK

İklim projelerinin en hayati bacağı olan finansman konusunda da Pekin’de dev adımlar atıldı. Asya Altyapı Yatırım Bankası, İpek Yolu Fonu ve Çin Enerji Yatırım Grubu ile masaya oturan Bakan Kurum, sürdürülebilir şehirler ve temiz enerji projeleri için somut finansman önerilerinin kasım ayında Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde resmen duyurulacağını açıkladı. Bu fonlar, İller Bankası kanalıyla yerel yönetimlerin deprem riskinin azaltılması, arıtma tesisleri, düzenli depolama ve temiz enerji yatırımlarında kullanılacak. Ayrıca Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerin "sıfır emisyon" hedefiyle yapılması ve yenilenebilir enerji projelerinde yap-işlet-devret modellerinin uygulanması konusunda da fikir birliğine varıldı.