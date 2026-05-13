Bakan Kurum Pekin’den duyurdu: Türkiye ve Çin arasında dev şehircilik iş birliği!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında kentsel dönüşüm ve konut politikalarında stratejik bir iş birliğinin kapılarını araladı

Çinli mevkidaşı Ni Hong ile bir araya gelen Kurum, iki ülkenin şehircilik alanındaki devasa birikimini ortak bir platformda buluşturacak "Ortak Çalışma Grubu" kararını duyurdu.

TÜRKİYE VE ÇİN ARASINDA ŞEHİRCİLİKTE "MUTABAKAT" DÖNEMİ

Bakan Kurum ve Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong arasındaki görüşmede, Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı COP31 zirvesinden akıllı şehir uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede fikir birliğine varıldı. Görüşmenin en somut çıktısı ise konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki aktörü olarak bir "mutabakat zaptı" imzalanması ve kalıcı bir çalışma grubu kurulması kararı oldu.

"ASRIN İNŞA" TECRÜBESİ PEKİN’DE ANLATILDI

Türkiye’nin afet yönetimi ve kentsel yenileme hamlelerini muhatabına aktaran Bakan Kurum, özellikle deprem sonrası yürütülen yeniden inşa sürecine vurgu yaptı. "Asrın İnşa" sürecinde edinilen deneyimlerin, afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunun Çin tarafıyla paylaşıldığını belirten Kurum, bu iş birliğinin her iki ülkenin konut politikalarını daha da güçlendireceğini ifade etti.

KRİTİK BAŞLIKLAR: AKILLI ŞEHİRLER VE COP31

Görüşmede sadece kentsel dönüşüm değil, geleceğin şehir mimarisi olan "akıllı şehirler" ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki uluslararası iş birlikleri de masaya yatırıldı. Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevkidaşına misafirperverliği için teşekkür ederek, atılan adımların iki ülke arasındaki stratejik bağları pekiştireceğine olan inancını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

