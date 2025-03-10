Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı! PKK/YPG vurgusu yok

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Suriye’nin güvenliği ve istikrarına destek vurgusu yapıldı. Bildiride, Suriye’ye komşu ülkelerin ekonomik işbirliği ve altyapı projeleri yoluyla bölgenin kalkınmasını desteklemesinin önemine dikkat çekildi.

Bildiride, terörün her türlüsünün kınandığı ve terörle mücadelede iş birliği yapılması gerektiği belirtilirken, DEAŞ’a karşı mücadeleye özellikle değinildi. Ancak, PKK/YPG’den söz edilmemesi dikkat çekti.

Beş ülkenin yayımladığı bildiride, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırgan tutumu kınandı. Açıklamada, bu tür eylemlerin bölgede daha fazla çatışmaya yol açabileceğine dikkat çekildi.

Zirvede, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile organize suçlarla mücadelede ortak hareket edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, Suriye’nin bu alanlardaki kapasitesinin güçlendirilmesi için destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

Zirve sonunda, bir sonraki Beşli Güvenlik Zirvesi’nin Türkiye’de düzenlenmesi konusunda uzlaşı sağlandı.