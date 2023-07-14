Blinken ve Fidan Cakarta'da görüştü! Antony Blinken'ın ilginç gömleği dikkati çekti

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantı kapsamında Cakarta'ya gitti.

Cakarta'yı ziyaret eden Bakan Hakan Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'ın Cakarta'da bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Fidan ve Blinken'ın Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Hakan Fidan ve Antony Blinken'ın görüşmesinde, Antony Blinken'ın giydiği gömlek dikkati çekti.