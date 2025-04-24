Bolat’tan Japonya çıkarması: Ulaştırma, tarım ve yatırım masada

Bolat, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Nakano Hiromasa ile yaptığı görüşmede; ulaştırma, altyapı ve üçüncü ülkelerde sürdürülen projelerde işbirliğinin karşılıklı güven, uzun vadeli ortaklık vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde derinleştirileceğini belirtti.

Geçen yıl Japonya'dan Türkiye’ye 134 binden fazla turistin geldiğini anımsatan Bolat, artan turizm ilgisinin iki ülke halkları arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye ve Japonya’nın geçmişte Marmaray ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi sembol projelerden Orta Doğu ve Orta Asya’daki altyapı girişimlerine uzanan köklü bir işbirliği geçmişi bulunduğuna dikkat çekti.

Yatırım çağrısı: yüksek hızlı tren ve temiz enerji

Bakan Bolat, Japon şirketlerini yüksek hızlı tren, akıllı mobilite sistemleri, kentsel ulaşım altyapısı, sismik dayanıklılık projeleri ve temiz enerjiye dayalı yatırımlar gibi alanlarda Türkiye’nin sunduğu stratejik fırsatları değerlendirmeye davet etti. Ayrıca üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve yeniden inşa faaliyetlerine yönelik işbirliği teklifinde bulundu.

“Önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz yatırım zirveleriyle altyapı alanındaki işbirliğimizi kurumsal zemine taşımayı, üçüncü ülkelerdeki ortaklıkları geliştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Bakan Nakano’ya bu stratejik ortaklığa sunduğu katkılar için içten teşekkür ederim,” dedi.

Tarımda işbirliğine açık kapı

Bolat, Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Eto Taku ile yaptığı görüşmede, tarım ve balıkçılık alanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ortaklıkta stratejik bir boyut taşıdığını ifade etti. Avrupa Birliği-Japonya anlaşmasına benzer bir anlayışla şekillenecek bir tarım düzenlemesinin, sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir yapı kurabileceğini vurguladı.

Türkiye’nin, dünyanın 20. büyük tarım ihracatçısı; Japonya’nın ise 7. büyük tarım ithalatçısı olduğuna dikkat çeken Bolat, iki ülke arasında özellikle kuru meyve, makarna, ton balığı ve taze ürünlerin ticaretinde büyük potansiyel bulunduğunu aktardı.

JETRO ile sanayi ve teknoloji gündemi

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Başkanı Ishiguro Norihiko ile de verimli bir görüşme gerçekleştiren Bolat, sanayi, gıda, tarım, yeşil enerji, mobilite, dijital teknolojiler ve üçüncü ülkelerdeki işbirlikleri gibi alanlarda ekonomik ilişkileri daha da ileri taşıyacak somut adımlar üzerinde durduklarını kaydetti.

2023 itibarıyla 5,4 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmine dikkat çeken Bolat, ekonomik ilişkilerde daha dengeli ve dirençli bir ortaklık inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı.

“JETRO’nun, Türkiye ile olan 60 yılı aşkın işbirliği geçmişini, stratejik ortaklıklar ve yüksek profilli yatırım faaliyetleriyle daha da ileriye taşımakta kararlıyız,” ifadelerini kullandı.