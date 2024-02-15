Brezilya Devlet Başkanı Lula, BMGK'ya Filistin devletini kuralım

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Refah kentine yönelik saldırılarının yeni bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması çağrısı yaptı.

Mısır resmi haber ajansına (MENA) göre Lula da Silva, başkent Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezinde daimi temsilciler düzeyinde gerçekleşen toplantıda konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı BMGK'dan kınama kararının çıkmasını engelleyen ABD'nin veto hakkının iptal olması gerektiğini savunan Lula da Silva, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayacak şekilde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmadığı sürece bölgede barışın sağlanamayacağına dikkati çekti.

Lula da Silva, BMGK'yı İsrail'in yanında Filistin devletinin kurulması yönünde bir karar almaya çağırdı.

Brezilya'nın Latin Amerika ülkeleri arasında Arap Birliği'nde gözlemci üye statüsüne sahip tek ülke olduğunu aktaran Lula da Silva, 20 yıl aradan sonra Arap Birliği'nde yeni bir konuşma yapmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere daimi temsilciler düzeyinde toplandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.