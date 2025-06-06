Büyükelçinin iddiasına Ankara’dan sert düzeltme: “Kutuda değil, hazır”

Barrack’ın Türkiye’de göreve yeni başladığını hatırlatan yetkililer, söz konusu süreç hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

Büyükelçi Barrack, Türkiye’nin S-400 alımına dair yaptığı değerlendirmede, 2016’daki darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacının arttığını, ancak ABD Kongresi’nin Patriot füzeleri konusunda engel çıkardığını belirtmişti. Türkiye’nin bu süreçte Rusya’ya yönelmesinin “kafa karışıklığına neden olduğunu” ifade eden Barrack, S-400’lerin hiç kullanılmadığını ve “kutusundan bile çıkartılmadığını” ileri sürmüştü.

Ancak hükümet kaynakları, Türkiye’nin bu silah sistemini operasyonel hâle getirdiğini, gerektiğinde kullanılmaya hazır olduğunu vurguladı.

2014 sonrası dönemde Türkiye’nin politikalarından rahatsız olan bazı NATO üyeleri, Türkiye’de konuşlu hava savunma sistemlerini geri çekmişti. Türkiye ise aynı dönemde yoğun terörle mücadele süreci yaşarken Rusya ile S-400 sistemlerinin tedariki konusunda anlaşmaya vardı.

S-400 alımının ardından Washington, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuş, aynı zamanda Ankara’yı F-35 programından da çıkarmıştı.

Yerli savunma sistemleri gündemde

Öte yandan, hükümet kaynakları, Eurofighter ve F-16 tedarik sürecinin sürdüğünü ancak yerli savunma sistemlerinde yaşanan ilerlemeler nedeniyle yeni alımlar konusunda bir kararsızlık yaşandığını da belirtti.