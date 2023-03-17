Çavuşoğlu 11 yıl sonra Mısır'a gidiyor

Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri güçlendiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor.



Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin davetiyle Mısır’a resmi bir ziyarette bulunacak.



Görüşme Kahire'de yapılacak. İki Dışişleri Bakanı, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele alacak. Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişi yapacak.



Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.



Bakan Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu ile görüşmüştü.