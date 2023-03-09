Çavuşoğlu: "Yeniden inşa süreçlerinde AB ile işbirliğini sürdüreceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Ankara'daki misyon şefleriyle öğle yemeğinde buluştu.



Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'ndaki görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da hazır bulundu. Çavuşoğlu, bugünkü toplantının gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu vurgulayarak iş birliği mesajı verdi.

- Önümüzdeki dönemde toparlanma ve yeniden inşa süreçlerinde de AB ile işbirliğini sürdüreceğiz. Nitekim, AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç, Brüksel’de uluslararası konferans düzenleyecek. Kendileriyle sürekli temastayız.

Çavuşoğlu, deprem yardımları nedeniyle AB üye ve aday olan ülkelere teşekkür de etti. Toplantı basına kapalı olarak soru-cevap şeklinde devam etti.