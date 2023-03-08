Ulusal Kanal sordu, bakanlar yanıtladı: İran, Suriye toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye - Türkiye - Rusya arasında yapılacak toplantı hakkında konuşan iki bakan, İran'ın bu formata katılacağını açıkladılar.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan görüşmelirinin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçtiler.

Basın toplantısında Ulusal Kanal Muhabiri Buse Gençtürk Böke, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Suriye toplantısına İran'ın katılıp katılmayacağını sordu.

Gençtürk Böke, Türkiye - Rusya - Suriye Savunma Bakanları toplantısının ardından gerçekleşmesi öngörülen Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının İran'ın dahil olması ihtimalini ve toplantının ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili soru yöneltti.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları belirtti:

- Yaklaşık 1,5 - 2 ay önce kardeşim Hüseyin, Ankara ziyaretinde kendilerinin de bu formata, Astana'da olduğu gibi, katılmak istediklerini söylediler. Biz Türkiye olarak "İran'ın katılmasının hiçbir mahsuru yok" dedik. Amaç bellidir. Dolayısıyla hangi ülke katılmak ve katkı sağlamak isterse biz buna "Evet" deriz. Ruslara da "İran'ın katılmasında bir mahsur yok" dedik. 

"İRAN TARAFI DA KATILACAK"

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya hazırlık için Rusya'dan bir davet geldiğini belirterek şunları kaydetti:

- Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı teklifi geldi, gelecek hafta için. Bakan yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz. Bu toplantıya İran tarafı da katılacak.

"İRAN, DÖRTLÜ FORMATA HAZIR"

Abdullahiyan, İran'ın Suriye ve Türkiye arasında farklı bakış açılarını gidermek için üstüne düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

- İran, Tahran - Moskova - Ankara - Şam arasındaki dörtlü formata hazır olduğunu beyan ediyor. Aynı şekilde Kafkasya konusu da ortak gündemimizdedir.
# Mevlüt Çavuşoğlu # Hüseyin Emir Abdullahiyan # suriye # rusya # türkiye # iran

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