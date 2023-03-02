Çavuşoğlu: "Soyutlanma politikası ve tek taraflı politikaların..."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitapta bulundu. Toplantıya, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee Dohoon katıldı.

Çavuşoğlu, 23. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Hindistan'da düzenlenmesini kabul etmeleri nedeniyle mevkidaşlarına teşekkür ederek onlarla yüz yüze orada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gösterdikleri destekten dolayı MIKTA üyelerine teşekkür eden Çavuşoğlu, bu örgütün 7 Şubat'ta yayımlanan ortak beyanının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

MIKTA DÖNEM BAŞKANLIĞI ENDONEZYA'YA DEVREDİLDİ

Çavuşoğlu, MIKTA'nın dönem başkanlığına ilişkin, "Bugün dönem başkanlığını Endonezya'ya devrediyoruz. Küresel sağlık, etkin göç yönetimi ve gıda güvenliği ülkemizin dönem başkanlığı sırasında önceliklerimizi oluşturdu. Bunlar (öncelikler) şu dönemde karşılaştığımız engeller ve bu dönemin ruhuna dayanarak belirlenmişti. Bu öncelikleri faaliyete dönüştürmek için tüm çabamızı sarf ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Tahıl Anlaşması'nın küresel gıda krizini bertaraf etmek için son derece önemli bir araç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu çerçevede 22 ortak beyanat yayımlandığını, 77 ortak faaliyet gerçekleştirildiğini ve bunların 47'sinin Türkiye'nin diplomatik misyonları tarafından farklı ülkelerde yapıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, MIKTA kapsamındaki işbirliği ve dayanışmanın 25 ülkeye ve 8 uluslararası örgüte aktarıldığını söyledi.

MIKTA Liderler Toplantısı'nın ilkinin G20 Bali Zirvesi marjında düzenlenmesinin kolaylaştırılmasından dolayı teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, MIKTA+ formatındaki ilk toplantının da New York'ta Polonya'nın katılımıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Çavuşoğlu, ulusal kuruluşların tematik konulardaki ilave adımların MIKTA işbirliğinin önemli adımlarını oluşturduğunu dile getirerek "Bu pozitif eğilimin sizin dönem başkanlığınızda (Endonezya'nın) devam edeceğine dair herhangi bir şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

"ETKİN ÇOK TARAFLILIK"

Geçen yıl Türkiye'nin dönem başkanlığında MIKTA adına Ukrayna, Pakistan ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalara) insani yardım sağladıklarını aktaran Çavuşoğlu, benzer projelerin gelecekte de oluşturulması adına yöntemleri tartışmak için geçen hafta teknik seviyede bir toplantı yapıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, tüm MIKTA üyelerinin kalkınma ve insani yardım konusunda son derece önemli roller üstlenen ülkeler olduğunun altını çizerek deneyim ve kapasiteye bağlı olarak MIKTA'nın ortak faaliyetlerini geliştirebileceklerine inandığını belirtti.

Son derece önemli bir dönemden geçildiğine ve uluslararası sistemin bir dönüşüme maruz kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu birden fazla krizin tetiklediği bir değişim. Etkin çok taraflılığın buna vereceğimiz cevap olması gerektiğine inanıyoruz. Soyutlanma politikası ve tek taraflı politikaların olmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, MIKTA ortak aklının başarılı bir biçimde bu şekilde uygulanmasının Türkiye için önemli olduğuna değinerek bu dönemdeki güçlü destekleri için MIKTA'ya teşekkürlerini yineledi.