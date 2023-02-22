Çavuşoğlu: "AB zor zamanda dayanışma gösterdi"

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AB'nin verdiği desteğe değinen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği bu zor zamanımızda ciddi bir dayanışma sergiledi." dedi.

İsveç Dönem Başkanlığı, AB üyeleri, aday ülkeler ve AB kurumlarına verdikleri destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, depremin ardından Varhelyi dahil çok sayıda AB yetkilisinin kendisini telefonla arayarak taziyelerini ilettiğini ve gönderecekleri destekler hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile de telefonda görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, AB toplantıları öncesinde saygı duruşunda bulunulduğunu ve AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in afet bölgesine gelen ilk üst düzey yetkililerden biri olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, AB'nin depremlerin ilk günü yardımları devreye sokabilmek için Entegre Siyasi Kriz Müdahalesini (IPCR) aktif hale getirdiğini, Türkiye'nin de üyesi olduğu AB Sivil Koruma Mekanizmasının Türkiye'nin talebi üzerine hemen devreye girdiğini ve böylece AB acil yardımlarının hemen Türkiye'ye yönlendirildiğini ifade etti.

Mekanizma çerçevesinde 32 arama kurtarma ekibi ve 5 tıbbi ekibin Türkiye'ye gönderildiğini kaydeden Çavuşoğlu, "1750 arama kurtarma görevlisinin yoğun çalışmalarıyla 79 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı." dedi.

Çavuşoğlu, İsveç ve Macaristan da dahil olmak üzere 18 AB üyesi ülkenin Türkiye'ye ayni yardım gönderdiğini bildirdi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun da gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren Çavuşoğlu, Macar mevkidaşının topladıkları yardımları getireceklerini söyledi.

YARDIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR, YETERLİ VE ESNEK OLABİLMESİ HUSUSUNDA HEMFİKİR KALINDI

Çavuşoğlu, 50 bin kış çadırı, 100 binden fazla battaniye ve 50 binden fazla ısıtıcının AB mekanizmaları sayesinde Türkiye'ye getirildiğini belirterek, AB'nin stratejik rezervlerinin de seferber edildiğini ifade etti.

Bu bağlamda İsveç'in 2 bin 500 yatak kapasiteli 500 geçici konut ünitesi yardımında bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, AB Komisyonu ve dönem başkanı İsveç'in Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için Brüksel'de uluslararası düzeyde konferans düzenlemeyi öngördüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, bugün söz konusu konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, aday ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği Dayanışma Fonu (EUSF) ve Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) araçlarından da yararlandığını hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle IPA yardımlarında daha önce biraz kesinti olmuştu. Bu tür kesintilerin herhangi bir faydasının olmadığını da bugün burada bir kez daha söylemek isterim." dedi.

Söz konusu fonların depremden etkilenen vatandaşlara ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün hemfikir kaldığımız bir konu, bu tür işbirliğinin ve yardımların sürdürülebilir, yeterli ve esnek olabilmesi. Çünkü birçok şehri yeniden inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, deprem bölgesinde birçok şehirde ve ilçede adeta yeni şehirler kuracaklarına dikkati çekerek uluslararası toplumun bugüne kadar verdiği ve vereceği destek için teşekkür etti.

"ŞU ANDA SAHADA 13 ÜLKEDEN EKIPLER VAR"

Türkiye'ye yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin sayısı ve yardımlara ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Arama kurtarma konusunda 102 ülke yardım teklifinde bulundu. 90 ülkeden ekipler geldi. Şu anda sahada 13 ülkeden ekipler var. 77 ülke arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ülkelerine dönen arama kurtarma ekiplerinin orada yaşayan Türk vatandaşları ve Türk büyükelçiler tarafından sevgiyle karşılanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yurt dışından 11 binden fazla arama kurtarma personelinin ve arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun yanında dünyanın her yerinden ayni yardım geldiğini, yurt dışındaki Türk misyonlarıyla beraber bunların Türkiye'ye getirilmesi konusunda çalıştıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Apartmanı'nda enkaz altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'e henüz ulaşamadıklarını dile getirdi.

"114 BİNDEN FAZLA ÇADIR TAAHHÜDÜ ALDIK"

Çadır konusunun öncelikli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "114 binden fazla çadır taahhüdü aldık. Aynı şekilde yurt dışından kendimizin satın aldığı çadır sayısı 58 bin civarında. Birçok firmayla görüşüyoruz, kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. 90 binden fazla çadır yurt dışından ülkemize geldi. Şu anda sevkiyatı planlanan çadır sayısı 44 bine geldi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bölgede binalar yeniden inşa edilene kadar çadır kentlere ilaveten konteyner kentler kurmak istediklerini belirterek, şu ana kadar yurt dışından 495 konteyner geldiğini bildirdi.

Şu anda özellikle Katar'dan çıkan 1000 civarında konteynerin yolda olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Yurt dışında bulduğumuz 10 bin civarında konteynerin de Türkiye'ye gelmesi için planlamaları yapmış durumdayız." dedi.

Türkiye'de de her yerde konteyner üretimi konusunda devletin ilgili birimlerinin teşvikler verdiğini ve alanlar tahsis ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, öte yandan her ülkeden depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldığını hatırlattı.