Çavuşoğlu: "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada Çavulşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# Mevlüt Çavuşoğlu # mısır # türkiyeMacar Bakan'dan dostluk mesajı Mısır Dışişleri Bakanı 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek Dışişleri'nden "Hocalı Katliamı" mesajı Erdoğan ve Aliyev bir arada