Çavuşoğlu: "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı ortak bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada Çavulşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır" ifadelerini kullandı.