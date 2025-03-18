Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi: Guterres taraflarla görüşmelere başlıyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde verilen akşam yemeğiyle başladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi: Guterres taraflarla görüşmelere başlıyor
Yayınlanma:

Toplantının açılış niteliğindeki yemeğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

Yemeğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs meselesinin çözümü için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bugün, Guterres’in taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor. Heyet başkanlarının birebir katılacağı bu toplantılarda her temsilciye beş kişilik bir heyet eşlik edecek.

Türk tarafı, görüşmelerde “egemen eşitlik” ve “iki devletin işbirliğine dayalı çözüm” yaklaşımını savunmaya devam ediyor.

Artvin’de heyelan felaketi: 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı!Artvin’de heyelan felaketi: 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı!Yurt
İsrail, ateşkesi bozdu: Gazze'de ölü ve kayıp sayısı 300’ü aştıİsrail, ateşkesi bozdu: Gazze'de ölü ve kayıp sayısı 300’ü aştıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Kıbrıs
Günün Manşetleri
"Çanakkale Zaferi Fırat'ın doğusundaki zafere esin kaynağı olacak"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar
Firari emniyet müdürü FETÖ’nün hücre evinde yakalandı
Gazze'de ölü ve kayıp sayısı 300’ü aştı
İki suç örgütüne darbe!
DEM Parti’den AK parti ve MHP'ye ziyaret
Maaşlarını alamayan işçiler eylemde
"İmamoğlu, Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam"
25 yıl önce Öcalan'a yazdığı tarihi mektup
Memurların çalışma saatleri mi değişiyor?
Çok Okunanlar
Kış bir kez daha geri döndü! Kış bir kez daha geri döndü!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?
Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı Gram altın rekor kırdı: İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı
ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK markete hangi ürünler geliyor?