Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi: Guterres taraflarla görüşmelere başlıyor

Toplantının açılış niteliğindeki yemeğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

Yemeğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs meselesinin çözümü için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bugün, Guterres’in taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor. Heyet başkanlarının birebir katılacağı bu toplantılarda her temsilciye beş kişilik bir heyet eşlik edecek.

Türk tarafı, görüşmelerde “egemen eşitlik” ve “iki devletin işbirliğine dayalı çözüm” yaklaşımını savunmaya devam ediyor.