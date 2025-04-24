Çin, Boeing uçaklarını geri gönderdi: Tarifeler krizi büyüyor

Çin, ABD’nin gümrük vergisi artışlarına tepki olarak, Boeing şirketine ait üç yolcu uçağını iade etti.

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Çin, Boeing uçaklarını geri gönderdi: Tarifeler krizi büyüyor
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İadeyi doğrulayan Boeing CEO’su Kelly Ortberg, "Çin’deki müşterilerimizin çoğu, uygulanan tarifeler nedeniyle uçakları teslim almayacaklarını bildirdi" açıklamasında bulundu. Ortberg, bu yıl Çin’e gönderilmesi planlanan 50 uçağın teslimatlarının iptal riskiyle karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu kabul etti ancak anlaşma olmadan bu oranı düşürmeyeceğini ifade etti.
Trump, "Bu yüksek bir tarife ama henüz indirmedim. Bir anlaşma yapılabilir" dedi.

Ayrıca, Çin ile bu konuda her gün temas halinde olduklarını belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi ilişkiler yürüttüklerini dile getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong ise, Washington ile tarifeler konusunda müzakere yürütüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.
Sözcü Hı, Çin’in diyalog ve istişareye açık olduğunu, ancak bu tür görüşmelerin ancak karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yapılabileceğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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