Çin ve Fransa liderleri uluslararası iş birliğini güçlendirme kararı aldı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider küresel meseleler ve uluslararası iş birliği konularını ele aldı.
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Şi Cinping, Çin ve Fransa'nın uluslararası düzeni koruyan, güvenilir ve küresel ekonomik büyümeyi destekleyen önemli aktörler olması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca, iki ülkenin Birleşmiş Milletler'in otoritesini ve statüsünü güçlendirmesi, uluslararası ticaret kurallarını savunması ve gerçek anlamda çok taraflı iş birliğini hayata geçirmesi gerektiğine dikkat çekti.