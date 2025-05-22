Çin ve Fransa liderleri uluslararası iş birliğini güçlendirme kararı aldı

Şi Cinping, Çin ve Fransa'nın uluslararası düzeni koruyan, güvenilir ve küresel ekonomik büyümeyi destekleyen önemli aktörler olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, iki ülkenin Birleşmiş Milletler'in otoritesini ve statüsünü güçlendirmesi, uluslararası ticaret kurallarını savunması ve gerçek anlamda çok taraflı iş birliğini hayata geçirmesi gerektiğine dikkat çekti.