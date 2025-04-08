Çin’den ABD’ye vergi resti: Mücadeleden kaçınmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini yüzde 50 oranında artırma tehdidine Pekin’den sert yanıt geldi. Çin, bu tehditlerin hayata geçirilmesi halinde güçlü misilleme adımları atılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Çin’den ABD’ye vergi resti: Mücadeleden kaçınmayacağız
Yayınlanma:

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD ek vergi uygulamasına giderse, Çin kendi yasal hak ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşılık verecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Washington’un tehdit dilinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. “ABD’nin Çin’e yönelik baskı ve tehditleri hata üstüne hata eklemektedir. Bu tutum, ABD'nin şantajcı yaklaşımını bir kez daha ortaya koymaktadır. Eğer ABD bu tutumunda ısrarcı olursa, Çin mücadeleden kaçınmayacaktır” denildi.

Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltındaKapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltındaYurt
Mardin'de şok olay: Arazide bir kişi ölü bulunduMardin'de şok olay: Arazide bir kişi ölü bulunduYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çin abd
Günün Manşetleri
Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge
Çin’den ABD’ye vergi resti
Kapıkule'de rüşvet operasyonu
Bayramda yollar kan gölüne döndü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Meteoroloji 57 il için alarm verdi
500 milyonluk dolandırıcılık çetesi yakalandı
İhracat yasağı üreticiyi sarstı
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar...
Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu
BİM Market, Nisan ayında indirim rüzgarı estiriyor BİM Market, Nisan ayında indirim rüzgarı estiriyor