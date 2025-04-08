Çin’den ABD’ye vergi resti: Mücadeleden kaçınmayacağız

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD ek vergi uygulamasına giderse, Çin kendi yasal hak ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşılık verecektir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Washington’un tehdit dilinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. “ABD’nin Çin’e yönelik baskı ve tehditleri hata üstüne hata eklemektedir. Bu tutum, ABD'nin şantajcı yaklaşımını bir kez daha ortaya koymaktadır. Eğer ABD bu tutumunda ısrarcı olursa, Çin mücadeleden kaçınmayacaktır” denildi.