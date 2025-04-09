Çin’in 6. nesil savaş uçağı J-36 sahnede: ABD'ye meydan okuyor

Çin’in altıncı nesil savaş uçağı J-36’ya ait yeni görüntülerin ortaya çıkması, askeri havacılık dünyasında büyük ses getirdi. Üç motorlu ve kuyruksuz olarak tasarlanan J-36'nın, ABD ile olan teknolojik rekabette Çin’i bir adım öne taşıyabileceği değerlendiriliyor.

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Çin’in 6. nesil savaş uçağı J-36 sahnede: ABD'ye meydan okuyor
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Görüntülerin ne zaman çekildiği net olmamakla birlikte, uçağın Sichuan eyaletindeki Chengdu Uçak Endüstrisi Grubu fabrikasının pisti yakınlarında uçtuğu görülüyor. İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’un doğum günü olan 26 Aralık’ta paylaşılan görüntüler, kısa sürede askeri analistlerin odağı haline geldi.

J-36, elmas biçiminde modifiye edilmiş delta kanat yapısıyla dikkat çekiyor. Bu özel tasarım, uçağın hem radarda görünürlüğünü azaltıyor hem de aerodinamik performansını artırıyor. Aynı zamanda daha geniş yakıt kapasitesi sayesinde uzun menzilli görevlerde kullanılabilme yeteneği kazanıyor.

Askeri uzmanlara göre, J-36’nın sahip olduğu ileri düzey özellikler sayesinde Çin, altıncı nesil savaş jeti geliştirme yarışında ABD’nin önüne geçebilir. Uçağın teknik detayları henüz resmi olarak açıklanmasa da, ortaya çıkan veriler Çin’in bu alandaki iddiasını güçlendiriyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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