Çin'in İstanbul Başkonsolosu Çin Uluslararası İthalat Fuarı Türkiye Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Türkiye Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye ve Çin arasındaki ticarete vurgu yapan Başkonsolos, fuara azalan Türk katılımının arttırılması yönünde temennisini ifade etti. "Çin-Türkiye ticaret yapısını daha da optimize etmeyi ve daha iyi bir ticaret dengesi sağlamayı umuyoruz." dedi.

Konuşmasına toplantıya katılanları selamlayarak başlayan Başkonsolos, "Dünyanın ilk ithalat temalı fuarı olarak Çin Uluslararası İthalat Fuarında sergilenen ürünlerin %100’ü dünyanın dört bir yanından ithal edilen ürünlerden oluşmaktadır. Bu yıl bu fuar 7. kez düzenlenecek. Yedi yıl önce Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, Çin Uluslararası İthalat Fuarı düzenleneceğini duyurdu. Bu fuar Çin’in önemli bir dışa açılma adımıdır ve Çin pazarının muazzam çekiciliğini gözler önüne sererek tüm dünya için güzel bir fırsat sunmuştur. Günümüzde ise ithalat fuarı Çin ile dünyayı birbirine bağlayarak, Çin'in kalkınma başarıları ile tüm dünyaya fayda sağladı. 2023 yılında 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı 154 ülke, bölge ve uluslararası örgütten katılımcıları ağırladı ve 78,41 milyar ABD doları değerinde anlaşmalar imzalandı." dedi.

"ÇİN KASITLI OLARAK TİCARET FAZLASI PEŞİNDE KOŞMAMIŞTIR"

Çin'in ticaret fazlası peşinde koşmadığını, aksine kaliteli yabancı ürünlerin Çin pazarına girmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkonsolos şunları söyledi:

"Çin hiçbir zaman kasıtlı olarak bir ticaret fazlası peşinde koşmamıştır. Diğer ülkelerin kaliteli ürünlerinin Çin pazarına girmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Çin'in önemli bir ticaret ortağı olarak Türkiye, fuarın başlangıcından bu yana Çin’le derin bir bağ kurmuştur."

"TÜRK ÜRÜN VE HİZMETİNİN ÇİN PAZARINA GİREREK FIRSATLARDAN YARARLANMASINI BEKLİYORUZ"

Fuara başından beri Türkiye'nin yoğun katılım gösterdiğini, son dönemde çeşitli sebeplerle katılımın azaldığını aktaran Başkonsolos, katılımın yeniden arttırılıp Türkiye'nin Çin pazarındaki fırsatlardan yararlanmasını istediklerini söyledi. Başkonsolos şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl Türkiye’de öne gelen birçok firma aktif şekilde fuara katılarak, ev aletleri, gıda gibi çeşitli ürünlerini fuarda sergilemiştir. En yüksek katılımda firma sayısı 70’e ulaşmıştır. Ancak, çeşitli faktörlerin etkisiyle, son yıllarda, fuara katılan Türk şirketlerinin sayısı ve ürün çeşitliliğinde azalma yaşanmış. Bundan sonraki süreçte daha fazla kaliteli Türk ürünü ve hizmetinin bu fuar aracılığıyla Çin pazarına girerek Çin'deki fırsatlardan yararlanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda, Çin-Türkiye ticaret yapısını daha da optimize etmeyi ve daha iyi bir ticaret dengesi sağlamayı umuyoruz."

"ÇİN VE TÜRKİYE ÖNEMLİ GELİŞMEKTE OLAN İKİ BÜYÜK ÜLKEDİR"

"Çin ve Türkiye önemli gelişmekte olan iki büyük ülkedir." diyen Başkonsolos, sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Her iki ülkenin küresel ekonomine katkıları bulunmaktadır. Son zamanlarda Çin’de yeni nitelikli üretim güçlerinin geliştirilmesi ile ilgili stratejiler ortaya konuldu. Teknolojik inovasyon bu kavramın temelini oluşturmaktadır. Bu gelişme Çin-Türkiye arasındaki somut işbirliğine yeni fırsatlar getirecek. İkili ilişkileri bir üst seviyeye çıkaracaktır."

"Son olarak, 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın başarılı işlere imza atacağımız güzel bir fuar olmasını diliyorum. Bugünkü tanıtım toplantısına katılan Türk şirketlerinin Çin şirketlerle daha derin işbirliği kurmasını temenni ediyorum. Çin İstanbul Başkonsolosluğu olarak her zamanki gibi destek sağlamaya devam edeceğiz."

TOPLANTIYA KATILANLAR

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Türkiye Tanıtım Toplantısı'na, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jak Eskinazi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Çin İş Konseyi Başkanı Sayın Korhan Kurdoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Sayın Liu Yuhua, Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu Direktör Yardımcısı Sayın Ge Hong gibi isimler katıldı.