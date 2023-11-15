Çinli Heyet Vatan Partisi'ni Ziyaret Etti

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Marksizm Enstitüsü yöneticileri Vatan Partisi'ni ziyaret etti.



Çinli Heyete CASS Marksizm Enstitüsü Başkanı Xin Xiangyang, Vatan heyetine ise Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek başkanlık etti.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, tarihsel açıdan Türk ve Çin devrimleri arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

"İnsanlığın Orta Kader Birliği"

Perinçek, Çin'e özgü sosyalizmin bütün dünyadaki devrimcilere büyük bir deneyim sunduğunu söyledi. Perinçek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "insanlığın ortak kader birliği" düşüncesinin mazlum milletlere önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.



Çin Sosyal Bilimler Akademisi Marksizm Enstitüsü Başkanı Xin Xiangyang (ŞİN ŞİYANG YANG), Çin ve Türk kültürlerinin zenginliğine dikkat çekti. Her iki ulusun da emperyalizmle mücadele ettiğinin altını çizdi.



Marksizm Enstitüsü Başkanı, "Bizler savaşmaktan korkmayız, emperyalizme karşı savaşmaktan, fedakârlıktan kaçınmayız" ifadelerini kullandı.



Çin Sosyal Bilimler Akademisi Marksizm Enstitüsü Mao Zedung Düşüncesi Bölümü Başkanı Liu Zhiming ise Mustafa Kemal'in Çin'de bilinen ve saygı gören bir isim olduğunu söyledi. Vatan Partisi'nin Atatürk felsefesini yeni nesillerle birleştirerek yeni bir yol açmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Görüşmede Türkiye ve Çin'in güvenliğini ilgilendiren güncel konular da görüşüldü.

Vatan Partisi'ni Çin'e Davet Ettiler

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Marksizm Enstitüsü heyeti, Vatan Partisi'ni Çin'e davet etti ve Vatan Partisi yetkilileriyle görüş alışverişini düzenli şekilde sürdürmek istediklerini ifade ettiler.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Asya'nın Öncüleri: 21. Yüzyılda Lenin Atatürk ve Mao kitabını imzalayarak Çinli heyete hediye etti.



Çinli heyet ise Pekin'deki Yasak Şehrin resmedildiği parşömeni Vatan Partisi Genel Başkanına armağan etti.