Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Washington’da buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmasının ardından New York’tan Washington’a geçti.

Joint Base Andrews Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

HEYETTE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise New York’taki temaslarını tamamladıktan sonra Washington’a gelecek.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, görüşme sonrası açıklama yapılacağını belirtti.