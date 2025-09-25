Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Washington’da buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da bir araya gelecek. Erdoğan, görüşmeye ilişkin “Trump ile detaylı bir görüşmemiz olacak” dedi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Washington’da buluşuyor
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmasının ardından New York’tan Washington’a geçti.

Joint Base Andrews Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

HEYETTE KİMLER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise New York’taki temaslarını tamamladıktan sonra Washington’a gelecek.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, görüşme sonrası açıklama yapılacağını belirtti.

Sivas'taki kazada 4 kişi hayatını kaybetti: Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı!Sivas'taki kazada 4 kişi hayatını kaybetti: Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı!Yurt
cumhurbaşkanı erdoğan donald trump
Günün Manşetleri
81 ilde operasyon dev operasyon
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gazze'de İsrail tankları vuruldu!
“Türkiye küresel yatırımcıların yeni üssü”
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı!
81 ilde operasyon dev operasyon 81 ilde operasyon dev operasyon