Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yolcusu: Yatırımcılarla buluşacak

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), New York'ta 15'inci Yatırım Konferansı'nı düzenliyor.

23-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak konferansta ABD'li yatırımcılar ve Türk yetkilileri bir araya gelecek.

Konferansın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fortune 100'de yer alan 25 büyük firmanın yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek. ABD'li iş insanlarına Türkiye'ye doğrudan yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları anlatılacak.

EKONOMİ YÖNETİMİ SUNUM YAPACAK

Ekonomi yönetimi de Amerikalı fon yöneticileri ile görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşmacı olduğu konferansta, ekonomi programına ilişkin detaylar paylaşılacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da yatırımcılara para politikasının genel durumuyla ilgili bir sunum gerçekleştirecek.

Programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımcılara yönelik hitabı olacak.

Bakan Bolat'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyeline vurgu yapması bekleniyor.

Konferansın kapanış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yapacak.