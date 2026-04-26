Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki saldırı girişimini kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri yemeğindeki silahlı saldırı girişimini kınayarak, ABD yönetimi ve Amerikan halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da meydana gelen silahlı saldırı girişimine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Sosyal medya ve diplomatik kanallar aracılığıyla paylaşılan mesajda Erdoğan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve demokratik süreçlerin bu tür eylemlerle hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"DEMOKRATİK MÜCADELE FİKİRLE YAPILIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı girişimini kınadığı mesajında, demokrasinin temel ilkelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur.”

Erdoğan, siyasette ve toplumsal yaşamda şiddetin bir araç olarak kullanılmasının karşısında kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Mesajında, olay sırasında salonda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın durumuna da değinen Erdoğan, herhangi bir yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

