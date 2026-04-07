Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran açıklamasına "kabul edilemez" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin İran’a yönelik "topyekûn yıkım" tehdidini içeren söylemlerine karşı Türkiye’nin ilkesel duruşunun altını çizdi. Erdoğan, bölgesel krizlerin çözümünde yıkım politikalarının değil, diplomasinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Sanchez arasındaki görüşmede savunma sanayii iş birliği, Gazze’deki insani kriz ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi kritik başlıklar ele alındı. Görüşmenin odak noktasını, son günlerde tırmanan ABD-İran gerilimi oluşturdu.

Görüşmeden öne çıkan başlıklar:

"TOPYEKÛN YIKIM TASVİP EDİLEMEZ"

İran’ın topyekûn yıkılmasını hedefleyen stratejilerin Türkiye tarafından kabul görmediği belirtildi.

Vicdan sahibi tüm uluslararası aktörlerin barışı sahiplenmesi ve sürecin diplomasi masasına çekilmesi gerektiği vurgulandı.

KÜRESEL GÜVENLİK UYARISI

Görüşmede, küresel barışı tehdit eden diğer çatışma alanlarına dair Türkiye’nin stratejik analizleri de paylaşıldı:

İsrail’in Gazze ve çevresindeki operasyonlarının uluslararası hukuku ihlal ettiği, bu durumun bölgeyi kalıcı bir barıştan mahrum bıraktığı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında çözüm için müzakerelerin ivedilikle canlandırılması ve uluslararası camianın barış odaklı temasları daha ciddiyetle ele alması gerektiği belirtildi.

SAVUNMA VE STRATEJİK ORTAKLIK

Liderler, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma sanayii dayanışmasının halklar nezdinde memnuniyetle karşılandığını teyit etti. İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin, bölgesel istikrarsızlığın arttığı bu dönemde daha ileriye taşınması noktasında fikir birliğine varıldı.

Ankara’nın bu çok yönlü diplomasi trafiği, Türkiye’nin bölgesel krizlerde "dengeleyici güç" rolünü sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.