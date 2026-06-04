Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'yla ilişkilerimizi kazan-kazan temelinde geliştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki derin bağlara vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Tihani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve konuk heyetin iş çevrelerimizle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz, bugün Sayın Tihani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz."

SAVUNMA SANAYİSİ VE ENERJİDE DEV ADIM

Görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin boyutlarının genişletildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, masadaki kritik başlıkları şöyle aktardı:

"Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik."

"Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor."

Erdoğan; TİKA, Türkiye Maarif Vakfı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vasıtasıyla eğitim ve altyapı alanındaki desteklerin de kararlılıkla süreceğini belirtti.

"KAZAN-KAZAN İLKELERİ TEMELİNDE GELİŞTİRİYORUZ"

Türkiye'nin Afrika politikasına dair net mesajlar veren Erdoğan, terörle mücadele konusunda da dost ülkelerin yanında duracaklarını şu sözlerle ilan etti:

"Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil; güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli iş birlikleri olarak görüyoruz."

"Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tihani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz."

"Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Tihani'ye ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyor, buradan dost ve kardeş Nijer halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanına bırakıyorum."