Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
Editör: Mert Sagit

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye’nin süreci yakından izlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini söyledi. 

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# cumhurbaşkanı erdoğan # azerbaycan cumhurbaşkanı aliyev
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