Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için üst düzey diyaloğun önemini vurguladı ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Brezilya’nın İsrail'e karşı sergilediği duruşu takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e yönelik silah ve mühimmat satışının engellenmesi için girişimde bulunduğunu aktardı. Filistin'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaştırılması ve adil bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceklerini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Gazze gibi kriz bölgelerinde çözüm üretememekte yetersiz kaldığını ve Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında "Küresel Yönetişim Reformu" konusunu gündeme getirmesinin yerinde bir adım olduğunu belirtti.