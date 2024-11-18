Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti ve burada Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Brezilya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için üst düzey diyaloğun önemini vurguladı ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Brezilya’nın İsrail'e karşı sergilediği duruşu takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e yönelik silah ve mühimmat satışının engellenmesi için girişimde bulunduğunu aktardı. Filistin'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz bölgeye ulaştırılması ve adil bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceklerini de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Gazze gibi kriz bölgelerinde çözüm üretememekte yetersiz kaldığını ve Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında "Küresel Yönetişim Reformu" konusunu gündeme getirmesinin yerinde bir adım olduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı